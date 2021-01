Clima, Elisa canta contro il riscaldamento globale

La cantante Elisa si schiera assieme ad altri protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo contro il riscaldamento globale con un testo musicale di 30 secondi, inedito, "per sensibilizzare migliaia di fan a una chiamata alle armi tanto ambiziosa, quanto fondamentale". Lo rende noto Eumans, il Movimento paneuropeo di iniziativa popolare fondato dal Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, spiegando che Elisa si aggiunge alla lunga lista di testimonial a favore di stopglobalwarming.eu, l’iniziativa dei cittadini europei che al raggiungimento di 1 milione di firme (entro fine aprile) obbligherà l’Unione Europea a discutere la proposta do Carbon Tax ispirata da 27 premi Nobel e promossa da Marco Cappato, leader di Eumans, di tassare le emissioni di Co2, fissando un prezzo minimo. Siamo a 50.000, mancano 100 giorni per fermare il global warming. Con la Carbon Tax si punta a fissare un prezzo minimo alle emissioni di CO2 in Europa, stabilendo un prezzo, una tassa, sulle emissioni di C02 in modo da disincentivarle sempre più, ricorda il comunicato. Con le risorse ricavate, si potrebbe incentivare il risparmio energetico, promuovere le energie rinnovabili (oggi meno competitive a causa del crollo, in seguito alla pandemia, del prezzo delle energie fossili) e ridurre le tasse sui redditi più bassi. L’iniziativa terminerà il 22 aprile (prorogato dall’Ue proprio in occasione della giornata mondiale della Terra) ed è sottoscrivibile su "www.StopGlobalWaming.Eu" (dove vengono raccontati tutti i dettagli tecnici). "Non è una semplice petizione online, ma uno strumento istituzionale previsto dai Trattati dell’Ue con valore formale, attraverso il quale un milione di cittadini da almeno 7 Paesi possono esigere dalla Commissione europea di esprimersi su una richiesta". Oltre a Elisa si sono già uniti alla maratona per l’ambiente Oliviero Toscani, il climatologo Luca Mercalli, artisti come G. Salvatores, B.Antonacci, G.Muccino, Kasia Smutniak, Pif, Fedez, T.Gelisio, M.Maionchi, G.Covatta N. Zilli, N.Marcorè, T.Gelisio, G.Innocenzi, C.Capotondi, Arisa, Pif e P.Pardo. Ma anche sportivi, come i “Green Heroes” e alcuni degli You Tuber più apprezzati, come E.Mecca, A gipsy in the kitchen, Storie Sfuse.