Greta autoironica, a 18 anni sono libera dai manipolatori

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Greta Thunberg ha compiuto oggi 18 anni, e per l'occasione ha dato prova in un post su Twitter di una insolita vena autoironica.



Greta, di solito seria e accigliata, appare sorridente e col pollice alzato, i capelli biondi lunghi e sciolti, e una felpa nera con la scritta "Flat Mars Society" (Società di Marte piatto), una presa in giro dei terrapiattisti.



"Grazie tantissime per tutti gli auguri per il mio 18esimo compleanno - scrive l'attivista svedese per il clima -. Stasera mi troverete giù al pub del quartiere, a spiegare tutti gli oscuri segreti dietro il clima - e la cospirazione dello sciopero del clima e i miei malvagi manipolatori che non possono più controllarmi. Sono libera alla fine!". (ANSA).