Clima: Cappato, spostare le tasse dal lavoro alle emissioni

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Proprio ieri i Governi europei hanno raggiunto l'accordo sul taglio delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030. E' un obiettivo meno ambizioso rispetto alla proposta del Parlamento europeo di un taglio del 60%, ma è comunque un impegno che richiede soluzioni urgenti. L'unica strada per non aggravare la crisi economica è quella di spostare le tasse dal lavoro alle emissioni, come proponiamo con StopGlobalWarming.Eu".



Lo ha detto Marco Cappato nel corso dell'evento evento internazionale online da lui organizzato "Gli accordi di Parigi cinque anni dopo: la strada da seguire". Cappato è promotore di StopGlobalWarming.eu, la Ice (legge europea di iniziativa popolare) sulla carbon tax che ha già raccolto quasi 50.000 firme. Ispirata da un'idea di 27 premi Nobel, se raggiungerà il milione di adesioni obbligherà la Commissione Europea a discutere la proposta di una tassa europea sulle emissioni di gas serra. (ANSA).