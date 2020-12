Greta torna in piazza, basta scappatoie sul clima

Greta Thunberg torna in piazza per il clima. E lancia subito un appello ai leader del Pianeta: "basta scappatoie". La ragazza svedese su twitter parla nel giorno del 121mo Fridays for future, il venerdì di sciopero da scuola per chiedere maggior impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. I ragazzi, ispirati da lei, hanno preso anche il nome di Fridays for future, ne è nato un movimento che oggi - in occasione dei cinque anni dell'Accordo di Parigi sul clima (che cade domani) - si sono mobilitati in tutto il mondo con un nuovo sciopero.



(ANSA).