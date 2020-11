Clima: Xi promette Cina a emissioni zero entro 2060

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - La Cina onorerà il suo impegno di adoperarsi per raggiungere l'obiettivo emissioni zero ( "carbon neutrality") entro il 2060. Lo ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping a Pechino rivolgendosi in collegamento video al 12/o summit dei Paesi BRICS.



"Il riscaldamento globale non si fermerà a causa del Covid-19.



Per contrastare il cambiamento climatico, non dobbiamo mai allentare i nostri sforzi", ha dichiarato Xi, evidenziando che la Cina è pronta ad adempiere alle sue responsabilità internazionali in proporzione al suo livello di sviluppo e a continuare ad aumentare gli sforzi per rispondere ai cambiamenti climatici.



Xi ha affermato che la Cina aumenterà i suoi sforzi a livello nazionale e prevede di toccare il picco di emissioni di anidride carbonica nel 2030 per poi raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060. "Potete contare sul fatto che la Cina manterrà la sua promessa", ha concluso.



(ANSA-XINHUA).