Ambiente: 280mln Ue per LIFE, sì a 29 progetti italiani

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di oltre 280 milioni di euro dal bilancio Ue per oltre 120 nuovi progetti del programma LIFE, dedicato ad ambiente, natura e clima. L'Italia, con 29 proposte selezionate, e la Spagna con 28, sono i paesi europei con più partecipanti. Secondo le stime della Commissione europea, il finanziamento Ue stimolerà investimenti totali di quasi 590 milioni di euro. Tra i progetti italiani che avranno accesso ai contributi Ue tre riguardano la tutela della biodiversità (uno sul grifone in Sardegna, uno sugli impollinatori e un altro sulla specie a rischio Rospo della Vanga), tre sono nuove soluzioni per aumentare il recupero e il riuso di gomma da pneumatici esausti, altrettanti sono per la migliorare il riuso dei rifiuti urbani, sei per l'agricoltura di precisione, il monitoraggio delle foreste, e il recupero di agroecosistemi come i pascoli permanenti. (ANSA).