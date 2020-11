Clima: Gentiloni, in Usa possibile cambio posizione a breve

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "Non credo ci sarà una conversione a U nella politica estera Usa, nei rapporti con Cina, Russia, in altri teatri internazionali", ma "certamente ci saranno dei cambi sostanziali in alcuni settori e uno di questi saranno le politiche climatiche": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni intervenendo alla commissione esteri della Camera. "Vi ricordo che il presidente Usa può decidere con un ordine esecutivo di rientrare negli accordi climatici di Parigi, e l'Onu ha 30 giorni per prendere atto dell'eventuale decisione, quindi in teoria a fine febbraio, inizi marzo, gli Usa potrebbero essere di nuovo negli accordi di Parigi", ha aggiunto. (ANSA).