Clima: Usa ufficialmente fuori dall'accordo di Parigi

(ANSA) - NEW YORK, 04 NOV - Gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori dall'accordo sul clima di Parigi. L'uscita è a prescindere dal risultato del voto elettorale, ma quanto ne resteranno fuori dipende dall'esito delle elezioni: Joe Biden ha infatti assicurato che fra i suoi primi atti ci sarà un rientro nell'intesa.



Su circa 200 nazioni che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, gli Usa sono gli unici a tirarsi indietro. L'uscita segue di un anno la decisione del presidente Trump di annunciare alle Nazioni Unite la sua intenzione di uscire dallo storico accordo firmato nel 2017.



Secondo quanto scrive NPR gli Stati Uniti hanno emesso più monossido di carbonio nell'atmosfera di qualsiasi altro paese dall'inizio dell'era industriale nella metà del 19/o secolo.



Attualmente il livello di emissioni sono ad un punto che può portare ad un riscaldamento catastrofico della Terra. In parte è dovuto al fatto che l'amministrazione Trump ha annullato i limiti imposti dalla precedente amministrazioni per le emissioni, tra gli altri, dalle auto o dagli stabilimenti industriali. (ANSA).