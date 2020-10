Meteo:in arrivo nuova perturbazione,miglioramento da weekend

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Si chiude la parentesi di bel tempo registrata in questi giorni in tutta Italia. E' infatti in arrivo domani una nuova perturbazione che porterà fino a venerdì precipitazioni prima al Centronord, poi nel resto d'Italia. Le previsioni sono dei meteorologi di iconameteo.it. "La quinta perturbazione di questo mese di ottobre - spiegano - sta gradualmente lasciando l'Italia con gli ultimi effetti in termini di piogge sulle regioni meridionali. Alle sue spalle l'aria fredda si è propagata fino al Sud con temperature scese sotto le medie e un inizio di giornata piuttosto fresco al Centro-Nord dove temporaneamente prevalgono ampie schiarite". Si tratta però, affermano i meteorologi di iconameteo.it, di un miglioramento solo temporaneo. "Nel corso della prossima notte, infatti, si affaccerà l'ennesima perturbazione (numero 6) - sottolineano - il cui vortice di bassa pressione è destinato a gravitare in prossimità dell'Italia fino a venerdì. Dopo un mercoledì in cui le precipitazioni interesseranno soprattutto Sardegna, e i settori tirrenici della Penisola (con possibili fenomeni intensi specie su Toscana e Lazio), nei due giorni successivi verrà coinvolto anche il resto d'Italia. "L'andamento delle temperature - aggiungono i meteorologi di iconameteo.it sarà ovviamente influenzato dal nuovo passaggio perturbato con le minime in rialzo grazie all'incremento della nuvolosità e massime che caleranno in coincidenza nelle fasi più perturbate.



Dal fine settimana, specie da domenica, si prospetta invece una situazione più stabile e asciutta". (ANSA).