I ragazzi di 'Greta' di nuovo in piazza per il clima

I ragazzi dei Fridays For Future (FFF), i giovani ispirati da Greta Thunberg, scendono di nuovo in piazza per uno sciopero nazionale per il clima in tutte le città italiane.



"Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro - è il grido di allarme che lanciano - per inchiodare le persone al potere alle loro responsabilità e al loro tradimento. Nessun governo, nemmeno quello italiano, ha ascoltato sul serio gli allarmi che la comunità scientifica ripete da anni". Questo decennio è "cruciale: le scelte che facciamo, le politiche che adottiamo sono determinanti per il futuro della nostra e delle prossime generazioni", dicono parlando dell'urgenza di azioni concrete per combattere i cambiamenti climatici ed arrestare le emissioni di CO2.



In oltre 100 città - spiegano - tra scioperi e presidi studenteschi i Fridays si impegnano a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus.