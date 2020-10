Maltempo:Costa,risposta veloce Governo a stato emergenza

Lo stato di emergenza "afferisce al Dipartimento della Protezione civile ma posso dire che il direttore Borrelli questa settimana sarà nelle zone aggredite dall'evento climatico. Ma è già arrivata, e quindi vuol dire che si sta lavorando velocemente, la richiesta di stato di emergenza da parte delle Regioni. C'è la massima disponibilità ovviamente del Governo per dare una risposta immediata. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, rispondendo al Question Time alla Camera dei Deputati. "Ribadisco - ha aggiunto Costa - che i comuni non sono lasciati soli" e da un punto di vista della prevenzione "ci sono già le norme", deliberate anche dal Cipe, per le quali occorre un tempo tecnico di applicazione, che prevedono per i piccoli comuni l'anticipo del 30% anche in assenza di cassa e l'affiancamento con società in house dello Stato.