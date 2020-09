Auto: diminuiscono le emissioni CO2 da gennaio ad agosto

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Da gennaio ad agosto le emissioni di CO2 in Italia derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite del 20,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di luglio il calo è stato del 6,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre nel mese di agosto il calo è stato del 4,6%. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.



Entrando nel dettaglio, il calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina per autotrazione nei primi otto mesi del 2020 è stato del 23,7%. Nel solo mese di mese di luglio vi è stata una diminuzione del 5,8% e nel mese di agosto del 4,9%.



La diminuzione delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di gasolio per autotrazione, sempre da gennaio ad agosto 2020, è stata invece del 19,9%. Nel mese di luglio il calo è stato del 7,2% e nel mese di agosto del 4,5%. (ANSA).