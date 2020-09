Clima, il 'metronome' Ny segnerà il 'countdown del mondo'

Il 'Metronome' a New York reinventato per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. In occasione dell'avvio della settimana per il clima, in concomitanza della 75/a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'enorme orologio digitale sulla parete di un grattacielo a Union Square che solitamente conta l'ora, i minuti, i secondi e dalla mezzanotte, ora, indicherà un altro tipo di tempo: gli anni, i giorni, le ore, i minuti ed i secondi che il mondo ha a disposizione per limitare le emissioni di biossido di carbonio prima che si arrivi ad un punto di non ritorno.



L'opera reca anche un messaggio, 'The Earth Has a Deadline' (La terra ha una scadenza) ed è stata ribattezza 'Climate Clock' per l'occasione. Il Metronome è stato inaugurato nel 1999 ed è stato creato da Kristin Jones e Andrew Ginzel, i quali oltre ad aver installato 'Climate Clock' sia a Parigi che a Berlino, ne hanno creato uno anche per l'attivista Greta Thunberg. (ANSA).