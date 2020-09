Clima: Parlamento Ue conferma, navi nell'Ets e -40% CO2

(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - La plenaria dell'Europarlamento ha adottato oggi con voto finale gli emendamenti alla proposta della Commissione di rivedere il sistema Ue per raccolta dati sulle emissioni di CO2 del trasporto marittimo. Gli eurodeputati chiedono che le navi con 5000 di stazza lorda siano incluse nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue (Ets) e che le compagnie di navigazione riducano le loro emissioni medie annue di CO2 di almeno il 40% dal 2020 al 2030.



I ricavi dell'Ets marittimo dovrebbero quindi confluire in un fondo per la tutela ambientale degli oceani. Il testo, approvato con 520 voti contro 94 e 77 astensioni, costituisce la posizione dell'Europarlamento nel negoziato con Consiglio e Commissione. (ANSA).