Stop all'afa, da venerdi' maltempo e calo delle temperature

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Stop all'afa in Italia da venerdì prossimo e per tutto il weekend. Un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa "dovrebbe affondare il colpo sull'Europa centrale e poi Mediterraneo centrale, coinvolgendo così anche l'Italia" e determinando un tracollo delle temperature, fino a 8-10 gradi in meno. Lo sottolinea il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. "Venerdì primi rovesci e temporali anche di forte intensità sono attesi sul Nord Italia in particolare su Alpi e Nordovest - avverte - Sabato nuovi violenti temporali potrebbero interessare diverse aree del Nord Italia, con coinvolgimento questa volta anche della medio-alta Toscana". In questa fase saranno possibili locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e forti quanto improvvise raffiche di vento. Ancora in attesa il resto del Centrosud, dove piogge e temporali dovrebbero verificarsi tra domenica e lunedì, anche qui lasciando localmente il segno con fenomeni violenti. "Questo passaggio - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - sancirà inoltre un deciso stop al caldo estivo, in particolare al Nord dove le temperature potrebbero subire un tracollo fino a 8-10 gradi centigradi entro domenica, ma con un successivo apprezzabile calo termico anche sul resto d'Italia. Il tutto accompagnato da un generale deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Levante con mari mossi o molto mossi". (ANSA).