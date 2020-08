Greta Thunberg torna a scuola, 'finito l'anno sabbatico'

L'attivista Greta Thunberg ritorna tra i banchi e dà l'annuncio su Twitter dove in paio di ore ha ricevuto oltre 50mila like, postando una sua foto sorridente e con lo zaino in spalla: "Il mio anno sabbatico è finito ed è così bello tornare finalmente a scuola!". Erano stati proprio i suoi "scioperi per il clima" dalle lezioni a portare alla notorietà la giovane svedese, diventata un simbolo della lotta contro il riscaldamento globale.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI