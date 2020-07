India: 50% di pioggia in più a Delhi nell'ultima settimana

(ANSA) - NEW DELHI, 23 LUG - Con le forti piogge dell'ultima settimana, Delhi ha registrato il 50 per cento in più di precipitazioni rispetto alla media stagionale: lo ha reso noto questa mattina il Dipartimento Meteorologico Indiano.



Le precipitazioni in eccesso si sono tutte concentrate negli episodi più recenti: la pioggia caduta in città fino allo scorso 18 luglio era infatti il 56 per cento in meno rispetto alla norma del periodo; e fino al 1° giugno, prima dell'arrivo del monsone, la capitale aveva avuto il 29 per cento di precipitazioni in meno.



Il monsone ha raggiunto Delhi il 25 giugno, in anticipo di due giorni rispetto alla data normale: tuttavia, le piogge nella città erano rimaste inferiori al solito fino a qualche giorni fa, per condizioni meteoreologiche anomale, tra cui l'assenza di venti umidi dalla baia del Bengala.



Le intense precipitazioni hanno contraddetto il Dipartimento, che in primavera, aveva previsto per la capitale piogge nella media. (ANSA).