Da domani fase di forte maltempo al Centrosud

Al via domani una fase di forte maltempo al Centrosud, mentre al Nord le condizioni meteo miglioreranno.

Nella seconda parte della settimana l'alta pressione delle Azzorre si espanderà gradualmente sull'Italia, a partire dal Centronord, assicurando tempo stabile e temperature nuovamente in rialzo, ma senza eccessi, sulla maggior parte delle regioni.



Le previsioni sono dei meteorologi di IconaMeteo. ''Una circolazione ciclonica presente a tutte le quote è rimasta isolata nei pressi del Mediterraneo centrale - spiegano -. Il suo centro oggi sarà posizionato nei pressi della Sardegna, poi, nelle 24 ore successive, si sposterà sopra le regioni centro meridionali italiane''. Il passaggio di questa depressione sarà associato a condizioni di instabilità, specialmente oggi in Sardegna e al Centro-Nord; domani i maggiori effetti si avranno al Centrosud con una fase di forte maltempo. Al Sud, inoltre, cesserà l'influsso dell'anticiclone africano e si verificherà un calo delle temperature, in qualche caso anche sensibile, mentre il tempo resterà instabile fino a giovedì. Nella seconda parte della settimana - affermano i meteorologi di IconaMeteoe, l'alta pressione delle Azzorre si espanderà gradualmente sull'Italia.



Nel dettaglio, domani è previsto tempo stabile e soleggiato al Nord. Nel Centrosud maltempo con piogge e temporali localmente intensi, inizialmente soprattutto su medio Adriatico e nord Sicilia ma in estensione alle altre zone col passare delle ore.



Giovedì, invece, prevarrà il tempo soleggiato al Centronord e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia il tempo sarà ancora instabile, con piogge e temporali più diffusi al mattino, ma tendenti a concentrarsi su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. (ANSA).