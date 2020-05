Clima, mobilitazione europea per tassare emissioni CO2

Una mobilitazione europea per raccogliere un milione di firme con l'obiettivo di fermare i cambiamenti climatici, obbligando formalmente l'Ue a fissare un prezzo minimo sulle emissioni di CO2. A questo punta "StopGlobalWarming.eu", la campagna europea promossa dalle due realtà fondate dal Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato: Eumans! (il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo sostenibile) e Science For Democracy (l'alter ego internazionale dell'Associazione Luca Coscioni, creato con Marco Perduca e attivo sulla libertà di ricerca scientifica).



Obiettivo è raccogliere on line un milione di firme entro il 20 luglio. "Con il prezzo del petrolio ai minimi e le pressioni per rimuovere i vincoli ambientali in nome dell'uscita dalla crisi, si rischia di tornare indietro a modelli di sviluppo disastrosi per l'ambiente - dichiara Cappato -. L'Unione europea e gli Stati nazionali stanno per spendere migliaia di miliardi di soldi pubblici per uscire dalla crisi. Bisogna cogliere l'occasione per promuovere un modello di sviluppo sostenibile.



Tassare le emissioni di Co2 incentivando risparmio energetico e fonti rinnovabili è indispensabile per unire la necessità di rilancio dell'economia post-covid e la lotta al riscaldamento globale".