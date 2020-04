Record al Polo Nord, temperature di 20 gradi in più

Caldo record al Polo nord, con una temperatura che raggiunge anche i 20 gradi in più rispetto alle medie climatiche di riferimento per il Circolo polare Artico. Secondo le mappe del Centro meteo americano Gfs (Global forecast system) il Polo nord è riscaldato in questo periodo da un flusso di aria 'bollente' proveniente dall'Asia e diretta nell'area dell'Artico, per esempio in Siberia. Tra le conseguenze, l'accelerazione della fusione dei ghiacci e ripercussioni ambientali come il ritorno del freddo in Canada e in Usa.