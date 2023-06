(ANSA) - PISA, 21 GIU - "Modificheremo i regolamenti vigenti e prevedremo criteri oggettivi per rivelare situazioni emergenziali secondo le quali il servizio non può essere svolto". Lo ha detto oggi l'assessore all'Ambiente del Comune di Pisa, Giulia Gambini, illustrando le prossime novità che riguarderanno il servizio delle carrozze turistiche a cavallo partecipando a un'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, a Pisa. "Del resto - ha aggiunto Gambini - anche i vetturini sono i primi a voler tutelare gli animali".



Per il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci "occorre tutelare la salute degli animali, ma anche un antico mestiere difficilissimo e, purtroppo, a rischio estinzione, come quello dei vetturini: nel mondo contemporaneo, un mestiere come quello dei fiaccherai rischia di essere travolto da ideologie farlocche ed è compito nostro difendere una professionalità così particolare che è stata capace di sopravvivere buttandosi nel mercato turistico". (ANSA).