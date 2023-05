(ANSA) - SAN ROSSORE (PISA), 09 MAG - "Dobbiamo puntare in alto perché l'ippica rappresenta una filiera importantissima, invece è in crisi da troppi anni in Italia. Più esci dai nostri confini, vai in Francia, lì funziona, quindi dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato". Così il ministro Francesco Lollobrigida all'ippodromo di San Rossore (Pisa). "Il governo - ha spiegato - ha in testa il meccanismo della sussidiarietà che crede che i soggetti che operano nell'ippica siano quelli più capaci di trovare soluzioni per il mondo che amano e in cui lavorano".



Quindi, partiamo dalle consultazioni e dagli esempi virtuosi che esistono nel mondo provando a mettere a confronto il tutto e poi a disegnare un quadro cercando di accontentare tutti. Altrimenti proveremo ad accontentare quelli che credono che il mondo dell'ippica debba essere finalmente rilanciato".



"L'impianto di Pisa - ha aggiunto Lollobrigida - è tra i più antichi d'Italia e merita di avere centralità anche per la comunità locale. Bisogna togliere qualche vincolo per sostenere le potenzialità riconosciute ma lasciate indietro da una politica meno attenta e oggi all'opposizione in città. Mi riferisco alla possibilità di studiare un sistema di illuminazione per consentire le corse in notturna pur mantenendo il massimo rispetto della sostenibilità ambientale e delle specie protette che abitano nel parco". (ANSA).