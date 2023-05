(ANSA) - SAN ROSSORE (PISA), 09 MAG - "Bisogna togliere qualche vincolo che impedisce un maggiore sviluppo e trovare risorse per sostenere le grandi potenzialità tralasciate nel tempo da una politica meno attenta all'ippica rispetto a quanto non lo sia il Governo Meloni - ha anche sottolineato Lollobrigida - Investire sugli ippodromi garantisce ricadute importanti a livello economico-occupazionale. Si pensi ai tanti fantini, allevatori, allenatori, maniscalchi, veterinari, sellai, così come alle molte aziende agricole che producono fieno, paglia, avena, carote". "L'ippica - rileva il ministro - mantiene una vasta filiera produttiva", inoltre "vogliamo provare anche ad istituire una direzione specifica dell'ippica".



