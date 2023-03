(ANSA) - SASSARI, 13 MAR - Dodici grifoni salvati in Spagna e riabilitati in centri di recupero per la fauna selvatica saranno liberati nel Sud Sardegna per favorire il ripopolamento della specie anche in quella zona dell'isola.



L'operazione fa parte di "Life Safe for Vultures", il progetto finanziato nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima "Life 2014-2020" con l'obiettivo di assicurare la sopravvivenza a lungo termine della popolazione di grifone in Sardegna, espandendo il suo areale di distribuzione, aumentandone la capacità portante e prevenendo le principali minacce come l'avvelenamento e l'interazione con le infrastrutture energetiche.



I 12 grifoni, 4 maschi e 8 femmine, sono arrivati da Barcellona a Porto Torres e sono stati presi in consegna dall'agenzia regionale Forestas, partner del progetto di cui è capofila il dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università di Sassari.



Il personale veterinario del Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai-Olmedo ha provveduto all'accoglienza e al trasporto nelle voliere di quarantena, che li ospiteranno prima del trasferimento nella voliera di acclimatamento realizzata nel territorio di Villasalto, nel Gerrei. L'équipe coordinata dal veterinario Marco Muzzeddu ha sottoposto gli esemplari spagnoli a visite mediche e controlli sanitari. Nell'attesa che gli esiti delle analisi del sangue confermino un buono stato di salute, i grifoni sono stati inanellati con un anello metallico e uno colorato, che ne consentiranno l'identificazione a distanza.



