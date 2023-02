Esposto Aidaa,cinghiale ferito da auto abbattuto 16 ore dopo

(ANSA) - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE), 17 FEB - Esposto degli animalisti di Aidaa con ipotesi di reato di 'maltrattamento di animali' su una vicenda avvenuta sulla strada provinciale tra San Casciano e Mercatale Val di Pesa (Firenze) dove un cinghiale investito da un'auto intorno alle 19 del 15 febbraio e, rimasto paralizzato, anziché essere portato in una clinica veterinaria o almeno fatto visitare sul posto da un veterinario, è stato isolato con transenne e poi dopo aver trascorso così la notte, verso le 10.30 del 16 febbraio, il giorno dopo, è stato abbattuto con un colpo di carabina da agenti della polizia della Città Metropolitana di Firenze (ex polizia provinciale).



La carcassa è stata prelevata per essere smaltita dopo che i veterinari della Asl di Firenze hanno preso alcuni campioni per verificare eventuale peste suina.



In tutto questo, secondo gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ci sono i presupposti per rivolgersi alla magistratura. "Non possiamo tacere di fronte a una violenza nei confronti del cinghiale ferito che è rimasto 16 ore paralizzato ma cosciente senza essere curato ed alla fine abbattuto, ci chiediamo quali siano state le motivazioni per lasciare un animale ferito e sofferente per 16 ore ai bordi della strada senza curarlo ma solo per abbatterlo quasi al limite del sadismo. Ora non ci resta che chiedere alla procura di indagare per capire perché il cinghiale non sia stato curato o abbattuto subito ma solo dopo 16 ore". La strada dove c'è stato l'incidente è costeggiata da foreste e lì sono da sempre frequenti gli attraversamenti di selvaggina. Il traffico per tutte le 16 ore è stato deviato con senso unico alternato.



