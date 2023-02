Darwin day, il Wwf ricorda 5 specie salvate dalla scienza

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il Wwf indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate.



- Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni '70 del secolo scorso in Italia, da allora grazie al Wwf, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici l'immagine del lupo è stata "riabilitata". La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità pur essendo elusivo e notturno.



- Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro Paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del "male". La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare.



Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato (o sono in procinto di salvare) specie oramai considerate da anni "condannate" all'estinzione.



Fra gli esempi più celebri: - la lince iberica (Lynx pardinus) è la specie di Felide più minacciata al mondo. Nel 2002, c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006, però, è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1.300 individui in natura.



- Il rinoceronte bianco settentrionale (Ceratotherium simum cottoni) è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo due femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019 gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute. (ANSA).