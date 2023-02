Enpa, solo 0,1% incidenti Toscna con fauna, non è emergenza

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - "Non esiste in Toscana un'emergenza selvatici per la sicurezza stradale. E' quanto emerge dall'analisi e dal raffronto dei dati statistici forniti da Istat e Asaps (l'Associazione Amici della Polizia Stradale).



I 20 sinistri gravi col coinvolgimento della fauna, citati da un'associazione di categoria degli agricoltori, rappresentano lo 0,1% dei 13.596 incidenti stradali complessivamente verificatisi in Toscana (dati Istat 2021)". Lo afferma in un comunicato stampa l'Ente nazionale per la protezione degli animali - riguardo agli allarmi per gli incidenti stradali mortali o gravi causati da cinghiali e altri ungulati - parlando di "percentuale assolutamente irrisoria".



Il dato dello 0,1% "dimostra quanto sia ideologico e ingannevole l'allarme fauna lanciato sia da una parte del mondo politico-istituzionale (regionale e nazionale) che da alcune associazioni di categoria. A causare i sinistri stradali in Toscana, sempre secondo l'Istat, sono soprattutto il mancato rispetto della precedenza e della distanza di sicurezza, nonché la distrazione alla guida". (ANSA).