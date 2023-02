Enpa, solo 0,1% incidenti Toscna con fauna, non è emergenza (2)

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - "Peraltro - osserva Enpa nello stesso comunicato stampa - il dato della Toscana è perfettamente sovrapponibile a quello nazionale: solo 213 dei 151.857 sinistri verificatisi in tutto il territorio italiano ha visto il coinvolgimento di animali selvatici (cinghiali, lupi, daini, cervi, ecc). Anche in questo caso si tratta di una percentuale del tutto trascurabile - lo 0.1% - che non ha alcuna significanza statistica. Ancorché poco numerosi, anche gli incidenti con il coinvolgimento dei selvatici possono essere drasticamente ridotti e azzerati".



Enpa ricorda i progetti 'Life Strade' "con l'utilizzo di opportuni sistemi di dissuasione e di segnalazione possono evitare del tutto tali sinistri. Dai dossi ai segnalatori acustici fino agli attraversamenti per la fauna, tali dispositivi sono già ampiamente disponibili e possono essere realizzati in tempi brevi e con costi molto contenuti", "le fucilate non possono evitare un incidente, anzi spesso possono causarlo. Dossi, segnalatori acustici, sensori e attraversamenti faunistici, invece, possono salvare vite, umane e animali".



