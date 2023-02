Cinghiali: assessore Saccardi,serve fondo nazionale a tutela

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Sui cinghiali e l'allarme a Firenze e provincia "sono anni che l'agricoltura lancia un grido d'allarme. Il tema di cinghiali e lupi è da affrontare, con equilibrio. Io ho tante segnalazioni, di persone allarmate.



Serve ad esempio un fondo di garanzia nazionale per tutelare chi fa incidenti". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, a margine di una conferenza stampa a Firenze.



Secondo Saccardi tra le misure "indispensabili" c'è anche "inserire nell'assicurazione dei veicoli la copertura contro i danni da animali selvatici. E poi si deve rivedere i tempi della caccia perché il contenimento degli ungulati si fa anche" in quel modo. Saccardi ha raccontato che tanti agricoltori "fanno sforzi" in nome della qualità "e poi in una notte perdono il lavoro di mesi e mesi con i terreni devastati dai cinghiali".



