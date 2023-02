Lupi uccidono cane che proteggeva il gregge a Pontassieve

(ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 02 FEB - Un cane da pascolo è stato attaccato e ucciso dai lupi mentre tentava di salvare il suo gregge a Pontassieve (Firenze). Lo rende noto il Comune dopo aver ricevuto una lettera dal titolare dell'azienda agricola Valle del Sasso per rendere noto l'episodio, analogo a un altro dell'anno scorso, e per chiedere al municipio di operare per sensibilizzare presso la Regione Toscana, il Parlamento Italiano ed ogni soggetto "che abbia possibilità di legiferare in materia, la drammaticità della situazione per chi cerca di fare allevamento e pascolo". "Servono, infatti regole ed ordinanze specifiche per arginare la situazione lupi, che reca seri danni anche all'ecosistema ed ai suoi equilibri - spiegano dal Comune di Pontassieve - I lupi ormai stanno imperversando in Valdisieve e stanno raggiungendo zone di greggi, allevamenti e, spesso, anche abitazioni con pericolo per persone e animali".



"Da parte dell'amministrazione - spiega il vicesindaco - assoluta vicinanza a Flavio Giannetti e alla Azienda Agricola Valle del Sasso. Non si può più aspettare, la politica deve intervenire presto. Le belle parole che spendiamo sull'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibile, sulla difesa delle piccole aziende, sul km0 e le produzioni di qualità, devono poi trasformarsi in un sostegno concreto, con decisioni che siano realmente incisive".



L'appello di Pontassieve oggi "viene inviato alle istituzioni competenti in materia ed esteso alle amministrazioni limitrofe, oltre che alle associazioni di categoria, per denunciare quanto la situazione stia diventando insostenibile rimarcando che senza un intervento deciso e concreto, atto a evitare ulteriori stragi, sia a rischio il futuro di tante attività agricole e di allevamento". (ANSA).