Calcio, negli stadi spot Legambiente per tartarughe marine

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Per tutelare la Caretta caretta, la tartaruga marina più diffusa nel Mediterraneo, la Lega Serie A scende in campo. Durante le partite della diciannovesima giornata di Serie A Tim, dal 21 al 24 gennaio, negli stadi verrà trasmesso sui maxischermi lo spot della campagna Tartalove di Legambiente. Inoltre, nel momento iniziale di schieramento delle formazioni in campo, apparirà in televisione una grafica a sostegno di questi animali e dell'impegno di Legambiente per proteggerli, con lo slogan "Un assist per le tartarughe marine".



Grazie a numerosi volontari e alla collaborazione dei pescatori di diverse marinerie italiane, l'associazione ambientalista si prende cura delle tartarughe ferite, curandole presso i propri Centri di recupero e soccorso, per poi liberarle nuovamente tra le onde. Questi esemplari possono essere adottati simbolicamente su tartalove.it, per contribuire alle spese necessarie per curarle e rimetterle in libertà. (ANSA).