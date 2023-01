Cavallo cade in canale e rischia di annegare, salvato

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 17 GEN - Questa mattina una squadra di vigili del fuoco, con una autogru è intervenuta a Toforii Capannori (Lucca) per soccorrere un cavallo caduto in un canale d'acqua collinare in prossimità di un ponte. Il cavallo era rimasto incastrato con la parte posteriore del corpo in un tubo dove defluiva l'acqua determinando un aumento del livello nel fosso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato quindi indispensabile per salvare la vita all'animale, che era quasi totalmente sommerso dall'acqua del canale e stava per annegare.



Imbragato con una apposita strumentazione, è stato poi sollevato dall'autogru e tratto in salvo. In breve l'animale si è rimesso in piedi ed è stato riconsegnato in buone condizioni al proprietario. (ANSA).