Animali: Lega, ancora polpette per avvelenare cani a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - "Purtroppo prosegue la follia umana. Ancora altre polpette avvelenate segnalate, on line e non solo, stavolta nel giardino tra via Massa e Via Canova dietro il supermercato. I residenti del quartiere 4 sono spaventati e chiedono risposte forti ed immediate al Comune tramite un'apposita ordinanza. Chiediamo innanzitutto al sindaco Nardella ed all'assessore Giorgio di chiudere tutte le aree cani a Firenze e di provvedere ad una bonifica immediata per la sicurezza". È quanto ha detto il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin in occasione di un presidio organizzato dalla Lega davanti all'area cani delle Torri, dove era presente anche il senatore Manfredi Potenti.



"La presenza di Potenti - ha aggiunto - ci ha permesso anche di presentare la proposta di legge della Camera, volta all'introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici". (ANSA).