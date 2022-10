Tra scienza e bibliografia, una mostra alla scoperta del suolo

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Inaugura lunedì 24 ottobre, alle 16.30, la mostra 'Alla scoperta del suolo tra scienza e bibliografia nelle collezioni della Biblioteca di Agraria G.



Goidanich' a Bologna. Un percorso, visitabile fino al 22 dicembre, che evidenzia come la ricerca per il mantenimento e la conservazione dei suoli in salute, limitando i processi di degrado del suolo dovuti ad una gestione errata della risorsa, risalga già all'inizio del XIX secolo.



I documenti della mostra, provenienti dalle collezioni della Biblioteca, ripercorrono alcuni momenti della ricerca sul suolo e della sua rappresentazione. Il percorso espositivo mette in luce come la scienza abbia sempre cercato di dare risposte al rapporto uomo-suolo per affrontare nel tempo le sfide legate alla produzione primaria, alle criticità dovute al dissesto idrogeologico, al problema sanitario (ad esempio la malaria negli ambienti palustri), e alla conservazione dei suoli in salute, affinché siano in grado di fornire i servizi ecosistemici di cui l'umanità necessita.



Il Convegno Mondiale del Suolo del 1960 che si svolse a Madison (Usa) diede la spinta anche in Italia allo sviluppo del rilievo pedologico. È di questo periodo la redazione della Carta dei suoli d'Italia (scala 1:1.000.000) di Fiorenzo Mancini nel 1966. Dopo la metà degli anni '70, anche grazie alla nascita delle regioni e dei servizi del suolo regionali, si sviluppa il rilievo pedologico e la redazione di cartografia dei suoli in chiave moderna con l'adozione dei sistemi internazionali di classificazione dei suoli. A livello internazionale è pubblicata la 'Soil Map of the World' (1:5.000.000; Fao/Unesco). Il percorso si conclude con la Carta dei suoli d'Italia (scala 1:1.000.000; Costantini e collaboratori) del 2012, che fissa un punto di arrivo ed una nuova partenza per lo studio dei suoli elaborando i dati all'interno di un database pedologico e che ha visto la collaborazione di varie istituzioni in un lavoro durato oltre dieci anni. (ANSA).