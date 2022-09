Cane bloccato in tubo da giorni salvato a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 15 SET - Un cane scomparso da giorni è stato salvato dai vigili del fuoco nel Livornese dopo che era rimasto bloccato all'interno di un tubo. L'intervento è stato fatto a Collesalvetti (Livorno) in via Aiaccia per una cagnolina di 14 anni, di razza spring spaniel, incastrata in un tubo di scarico del calcestruzzo di circa 5 metri. L'animale era scomparso da diversi giorni ed ormai erano state perse tutte le speranze di ritrovarlo ma mercoledì sera la canina, Diana, è stata individuata. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarla con un intervento complicato che ha richiesto specie, nella fase finale, molta attenzione e delicatezza per non ferire l'animale. (ANSA).