Ambasciatore Congo al Parco Zoo di Falconara per okapi Italo

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 29 LUG - L'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia Fidèle Sambassi Khakessa ha visitato oggi il Parco Zoo di Falconara Marittima (Ancona) per incontrare Italo, il primo okapi venuto alla luce in Italia, la giraffa della foresta, a rischio di estinzione e animale simbolo del Paese africano. Il giardino zoologico marchigiano è l'unico in Italia a ospitare la specie, in pericolo a causa della deforestazione e del bracconaggio. La nascita di Italo, primogenito di Elani e Dayo, coppia di okapi proveniente da altri zoo europei che, nel 2018, ha segnato il ritorno in Italia dopo 60 anni del mammifero africano, rappresenta evento tanto lieto quanto eccezionale anche per la Repubblica Democratica del Congo, nazione di cui la specie, particolarmente vulnerabile, è originaria.



"L'okapi è un animale molto raro - ha detto l'ambasciatore - e quindi molto importante per il nostro Paese, che ha avviato da tempo un programma per la sua conservazione. Purtroppo questa specie, endemica della Repubblica Democratica del Congo, è in costante pericolo per diversi motivi, tra cui il bracconaggio: sul mercato nero un esemplare vivo vale più di una Maserati.



Sono fiero che il Parco Zoo Falconara si stia prendendo cura della specie, anche attraverso la riproduzione. Il suo impegno, in questo senso, è essenziale". (ANSA).