Stenella spiaggiata soccorsa in area protetta Torre Cerrano

(ANSA) - PINETO, 29 MAG - Una stenella è stata soccorsa e tratta in salvo dopo essersi spiaggiata stamani sulla battigia nell'Area marina protetta Torre del Cerrano, a Pineto (Teramo), di fronte all'infopoint. L'esemplare, un adulto di due metri, era già stato avvistato in mare ieri sera, ma poi aveva ripreso il largo. Stamani lo spiaggiamento. A lanciare l'allarme sono state le Guide del Cerrano e si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i volontari del Centro Studi Cetacei onlus, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, il servizio veterinario della Asl di Teramo e il personale dell'Amp Torre del Cerrano.



La stenella è stata messa in sicurezza in una piscina gonfiabile riempita di acqua dolce per il trattamento iniziale di reidratazione. Al momento sono in corso analisi e accertamenti; le sue condizioni sono definite stabili. I 15 volontari del Centro studi impegnati nell'emergenza rimarranno sul posto per tutta la notte per monitorare le condizioni dell'esemplare che, stando a una prima valutazione, si sarebbe spiaggiato a causa di una patologia. (ANSA).