Enpa: salvato colombaccio in casa di Fedez ++RPT++

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "C'è un piccione incastrato nel mio terrazzo e non so cosa fare". La segnalazione è una delle numerosissime che arrivano ogni giorno all'Enpa in tutte le sezione di Italia. Una volta sul posto, però, i volontari Enpa di Milano, che hanno risposto alla chiamata, scoprono che a cercare aiuto è Fedez, e che nei social è già nato un tam tam su cosa fare in questi casi.



Il colombaccio, infatti, era rimasto incastrato tra una ringhiera e una parte del balcone e, probabilmente a causa anche delle sue dimensioni, non era riuscito più ad aprire le ali e liberarsi. Una volta sul posto Malena, volontaria dell'Enpa di Milano, è riuscita a raggiungere il colombaccio e metterlo in sicurezza.



L'uccello è stato poi portato nella clinica veterinaria Enpa di Milano dove è stato visitato da un veterinario e dove è rimasto fino a stamattina per poi essere trasferito al Cras di Vanzago. Sta bene e si riprenderà. Il colombaccio potrebbe essere finito in quel punto del terrazzo spinto da un tentativo di fuga da un predatore. (ANSA).