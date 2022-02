Aviaria: polli morti a Prato, sorveglianza Asl su focolai

(ANSA) - PRATO, 22 FEB - La Asl Toscana Centro ha istituito una zona di protezione nel raggio di 3 km dal focolaio e di sorveglianza in un raggio di 10 chilometri per casi di influenza aviaria nei polli dopo quanto scoperto dai proprietari di due allevamenti in provincia di Prato, uno a Vernio e un altro a Montemurlo, località distanti circa 30 km l'una dall'altra. La vicenda è riportata in questi giorni da testate locali. I casi di influenza aviaria sono stati rilevati in due distinti allevamenti familiari dopo i decessi improvvisi di alcuni polli.



I proprietari, allarmati da un precedente caso a Campi Bisenzio (Firenze), hanno inviato le carcasse agli istituti zooprofilattici di Firenze e Pisa, che hanno confrontato i risultati con colleghi dei laboratori dl Veneto e quindi hanno confermato la presenza del virus. I volatili nei due allevamenti sono stati tutti immediatamente soppressi. La Asl ha stabilito le misure precauzionali nelle aree colpite dal fenomeno. (ANSA).