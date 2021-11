Avvistamenti di lupi nel Livornese, c'è protocollo operativo

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 16 NOV - Un protocollo operativo per la presenza, in seguito ad alcune avvistamenti da parte di cittadini, di uno o forse più esemplari di lupo che stanno frequentando gli ambiti urbani dei territori di Cecina e di Rosignano Marittimo, nel Livornese: è quanto deciso dal tavolo tecnico tra prefetto di Livorno e sindaco di Cecina con il reparto biodiversità dei carabinieri forestali. Presenti, spiega una nota dell'Amministrazione comunale di Cecina, anche rappresentanti della polizia provinciale e locale, dell'ufficio ambiente del Comune, dell'ufficio caccia e della task force lupo della Regione Toscana, oltre a biologi dell'Istituto di Ecologia applicata, e al responsabile toscano per il monitoraggio lupo dei carabinieri forestali.



Prevista l'immediata attività di comunicazione verso la cittadinanza, con incontri che verranno svolti nei prossimi giorni per informare sulle corrette norme di comportamento nel caso in cui un cittadino dovesse incontrare un lupo. Evidenziata la necessità di modificare gli orari di esposizione dei rifiuti per la raccolta differenziata, così da evitarne una prolungata permanenza in strada. Si prevede poi un'attività di sorveglianza delle zone in cui l'animale è stato visto negli ultimi giorni, con la ricerca e la rimozione di eventuali fonti alimentari lasciate dall'uomo. Il tavolo tecnico sta valutando inoltre le ipotesi da sottoporre al ministero della Transizione ecologica e al parere di Ispra per le azioni da seguire per risolvere il problema. Il Comune ricorda di non lasciare cibo a disposizione di animali, di segnalare ogni avvistamento al numero appositamente istituito dalla Regione, e di tenere al guinzaglio i cani perché costituiscono un elemento attrattivo per il lupo.



Nel caso di un incontro a distanza ravvicinata, alzare la voce e gesticolare, senza tirare sassi o altro, per scacciare l'animale. (ANSA).