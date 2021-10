==Covid: Battiston, 'il Pass fa emergere i contagi sommersi'

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - L'obbligo del Green pass in azienda e il conseguente aumento dei tamponi ha fatto aumentare il numero dei positivi. "L'effetto Green Pass è impressionante: ci sta permettendo di individuare i non vaccinati infetti", spiega in un'intervista a La Repubblica il fisico Roberto Battiston.



"L'obbligo del pass per accedere ai posti di lavoro ha spinto centinaia di migliaia di persone non vaccinate a sottoporsi al tampone", spiega il docente dell'Università di Trento. Un "test a tappeto" che "fa emergere per la prima volta una foto istantanea della diffusione del coronavirus".



Questo "effetto collaterale" dell'obbligo del pass è "molto positivo" per Battiston. "Questa pesca a strascico - spiega - sta intercettando un numero di infetti che altrimenti continuerebbero a contagiare". E dunque la risalita dei nuovi casi in questi giorni "è una buona notizia - sostiene l'esperto -: ci aiuta a identificare nella popolazione complessiva, soprattutto tra i non vaccinati, le persone che sono 'pericolose' in quanto contagiose. Li contiamo come dei casi in più, ma al tempo stesso li togliamo dal circuito del contagio".



(ANSA).