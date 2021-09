Il varano di Komodo a rischio per il cambiamento climatico

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il riscaldamento globale e le attività umane minacciano di estinzione il varano di Komodo, la più grande lucertola al mondo, che vive in Indonesia.



Nell'ultimo aggiornamento della lista rossa delle specie a rischio estinzione della Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura), il varano di Komodo è passato da "vulnerabile" a "in pericolo". Lo ha reso noto oggi la Iucn, al suo congresso annuale a Marsiglia.



Il riscaldamento globale, e il conseguente aumento del livello dei mari, secondo la Iucn ridurranno almeno del 30% l'habitat del varano nei prossimi 45 anni. Inoltre, mentre la popolazione del Parco nazionale di Komodo è al momento stabile e ben protetta, i varani al di fuori delle aree protette sono minacciati da significative perdite di habitat, a causa dell'avanzare delle attività umane. (ANSA).