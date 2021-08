==Covid: La Vecchia, 'quarta ondata ora preoccupa meno'

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La quarta ondata preoccupa meno delle aspettativa, i contagi crescono a ritmo più lento e la variante Beta poco contagiosa non fa paura. È un quadro tutto sommato ottimistico quello dell'epidemiologo Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all'università Statale di Milano, che in un'intervista a QN parte dal rallentamento della crescita dei contagi. "Se il trend verrà confermato nei prossimi giorni, la quarta ondata avrà un impatto molto più ridotto rispetto a quello che ci aspettavamo", afferma.



Dal 22 luglio, spiega, l'indico Rt settimanale ha iniziato a scendere e il picco previsto di 30 mila casi a fine agosto potrebbe arrivare prima e in forma più ridotta. "Potremmo aspettarcene uno attorno ai 10 mila per il 10 di agosto", annuncia l'esperto che esorta comunque a prendere i dati con cautela, "ma il pessimismo che si respirava qualche settimana fa sembra essere superato", sottolinea.



Non fa paura nemmeno la variante Beta, la quale "non ha un vantaggio sulla contagiosità", spiega La Vecchia. Inoltre "completare il ciclo vaccinale protegge efficacemente dagli effetti più gravi di questa variante". In ultimo il green pass lo definisce "misura efficace e ragionevole" perché riduce i nuovi casi e incentiva alla vaccinazione. (ANSA).