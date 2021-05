All'Isola d'Elba torna la Festa delle farfalle

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 28 MAG - Dopo le ultime due edizioni in tono minore causa Covid-19, il 2 giugno all'Isola d'Elba (Livorno) torna la Festa delle farfalle: una visita guidata al 'Santuario delle farfalle Ornella Casnati', accompagnati da esperti e guide Parco alla scoperta di panorami montani e marini mozzafiato lungo un sentiero fiorito del giallo abbagliante dei cuscinetti spinosi di ginestra desoleana punteggiati dalle rare viole dell'Elba.



L'appuntamento è per mercoledì alle ore 11 all'area picnic di Monte Perone da dove partirà una passeggiata di circa 4 km tra andata e ritorno.



Ad organizzare la Festa delle farfalle, è spiegato in una nota, sono Legambiente e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in collaborazione con Università di Firenze e World Biodiversity Association. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. (ANSA).