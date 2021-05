Nasce cucciolo di scimmia saki al Parco Zoo di Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 03 MAG - Il Parco Zoo Falconara (Ancona) riapre da oggi con protocolli di sicurezza e festeggia la nascita nelle scorse settimane di Sakè, cucciolo di scimmia saki dalla faccia bianca, figlio di Gino e Lynette, coppia ospite della struttura da due anni. I primi visitatori lo hanno conosciuto questa mattina quando il giardino zoologico marchigiano ha riaperto i cancelli. Per conoscere il sesso del piccolo saki, che al momento vive aggrappato alle spalle della mamma, occorrerà attendere: solo con il passare del tempo si saprà con certezza se Sakè avrà la tipica maschera bianca sul pelo bruno, caratteristica esclusiva dei maschi. Divieto di assembramento, obbligo di mascherine e acquisto dei biglietti on line la domenica e i giorni festivi tra le misure adottate dal Parco Zoo, che si è anche arricchito di nuove specie: da uno zoo tedesco è arrivata una famiglia di cinque tamarini imperatore, piccole scimmie, originarie del Sud America, dai lunghi e vistosi baffi bianchi.



Tra le new entry anche quattro esemplari di spatola bianca, grande volatile dal piumaggio candido e becco appiattito a forma di spatola, che condividono la voliera con l'ibis eremita, raro uccello migratore a rischio estinzione.



Allargata, infine, la famiglia dei rettili con l'arrivo di due pitoni verdi arboricoli. La specie deve il suo nome al colore della livrea che negli adulti è verde o azzurra, mentre nei giovani è rossa o gialla. Si tratta di pitoni di dimensioni contenute e aspetto longilineo. (ANSA).