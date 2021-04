Sostegno Pe a iniziativa cittadini contro gabbie allevamento

Durante un'audizione congiunta gli europarlamentari delle commissioni agricoltura e petizioni hanno accolto con favore la presentazione ufficiale della iniziativa dei cittadini europei (Ice) "End the cage age", che ha l'obiettivo di eliminare le gabbie dagli allevamenti europei.

La petizione ha raccolto 1,4 milioni di firme in un anno ed è ad oggi quella con il maggior numero di adesioni nella storia dell'Ice, lo strumento con il quale i cittadini possono chiedere all'Ue di legiferare su materie specifiche. L'Europarlamento ospiterà anche un dibattito in plenaria, probabilmente a maggio.

Negli interventi, gli eurodeputati hanno appoggiato i principi dell'iniziativa ma anche sottolineato la necessità di una eliminazione graduale, con sostegno finanziario per gli allevatori e reciprocità per i prodotti importati. Ora sta alla Commissione decidere se e come legiferare in materia. Nei loro interventi, i commissari europei Wojciechowski e Kyriakides hanno dato il loro sostegno all'iniziativa, fatto riferimento all'imminente riesame della legislazione Ue sul benessere animale, e al 2023 come data probabile per una proposta legislativa che vada nella direzione auspicata dalla petizione.