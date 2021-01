Arnie sentinella per salvare le api Ue

Alveari sentinella per individuare gli stress ambientali, chimici e biologici per le api del continente. L'idea fa parte di MUST-B, la proposta elaborata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare su richiesta dell'Europarlamento, presentata agli eurodeputati della Commissione ambiente.



MUST-B considera in un unico quadro più fattori di rischio per le api, siano essi chimici, biologici o correlati a fattori ambientali come il cambiamento climatico e le pratiche agricole.



Secondo il progetto Efsa, i dati sarebbero raccolti da una rete di "arnie sentinella" con sensori digitali, localizzati in zone climatiche e paesaggi rappresentativi nell'Ue.



I dati raccolti confluirebbero in una piattaforma per l'archiviazione e l'analisi, e in un modello in grado di simulare l'esposizione a pesticidi, parassiti e virus e a cocktail di sostanze chimiche nel tempo, sia sul campo che in alveare.



Il progetto è in consultazione pubblica sul sito dell'Efsa fino al 25 febbraio.