ANSA-IL PUNTO/COVID:Fvg, 452 contagi 7.437 tamponi,23 morti

(ANSA) - TRIESTE, 22 GEN - Calano i nuovi contagi e i decessi. E calano ancora i ricoveri in area medica. Oggi, stando ai dati diffusi dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia su 6.126 tamponi molecolari sono stati rilevati 356 nuovi contagi al covid con una percentuale di positività del 5,81%. Sono inoltre 1.311 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (7,32%). I decessi registrati sono 21 ai quali si aggiungono 2 decessi avvenuti il 12 e 13 gennaio 2021.



I ricoveri nelle terapie intensive sono 61 (ieri 59) mentre quelli in altri reparti scendono a 669 (ieri 680). I decessi complessivamente ammontano a 2.206, i totalmente guariti sono 47.437, i clinicamente guariti salgono a 1.421, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.360. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 63.154 persone.



Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 13 casi di positività tra gli ospiti, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati sono in totale 16.



Oggi il numero delle dosi inoculate in Regione è salito a 1.326 (rispetto alle 380 di ieri), portando il totale sinora a 35.551, tuttavia ancora sotto la media registrata nelle scorse settimane, quando il numero era di circa 1.700 somministrazioni quotidiane: restano 39.655 quelle complessivamente disponibili.



Intanto, stando a quanto riportato dal quotidiano Messaggero Veneto, il Fvg si appresta a recuperare, già nella giornata di lunedì, 5.850 dosi di vaccino Pfizer-Biontech non consegnate nel corso di questa settimana, come comunicato alla Regione dal commissario straordinario, Domenico Arcuri.



Infine, prosegue, per il terzo giorno consecutivo, la protesta dell'esercente triestino. Questa mattina la polizia è intervenuta attorno alle 11 al bar "Al foro" di Trieste, che continua a rimanere aperto e a servire i clienti nonostante i due verbali di chiusura e le sanzioni penali ricevute dal titolare, Fabio Martini. (ANSA).