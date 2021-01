Manovra: Costa,nasce fondo per fauna selvatica

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nasce il fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica da un milione di euro. Lo annuncia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sottolineando che nella legge di bilancio approvata ieri al Senato, sono state approvate "tantissime norme a favore dei nostri amici animali".



Una di queste, sottolinea il ministro, "è il fondo per il recupero della fauna selvatica. Ringrazio il lavoro parlamentare per questo emendamento, che condivido in pieno".



Un milione all'anno dal 2021 per salvare la fauna selvatica, riferisce ancora il ministro, "di cui il nostro Paese vanta una grande quantità e diversificazione. Siamo uno dei Paesi con maggiore biodiversità in Europa, e dobbiamo tutelarla. Il terzo settore che tanto fa per la salvaguardia degli animali selvatici, gestendo spesso con enorme difficoltà i centri di recupero, da oggi non è più solo. Lo Stato gli riconosce un importante ruolo a difesa del patrimonio indisponibile dello Stato". (ANSA).