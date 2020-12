Feste e animali, vademecum contro botti e altri pericoli

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Le Festività sono un momento gioioso, ma non per tutti. Per gli animali possono nascondere molte insidie, a cominciare dai botti, vero e proprio incubo per la maggior parte di loro. Ci sono poi molti oggetti e cibi diffusissimi nelle nostre case, che potrebbero rivelarsi fatali per i nostri amici a quattrozampe. L'associazione animalista LAV ha stilato una breve guida per contribuire a mantenere sereni i cani e i gatti.



- Consulta con anticipo il tuo veterinario di fiducia: ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare o ridurre il senso di paura o di panico dell'animale.



- Dota il tuo cane o gatto di microchip e di medaglietta recante un recapito telefonico, in caso fuggisse per la paura.



- Programma una lunga passeggiata diurna e un'uscita veloce all'imbrunire il 31 dicembre, prima che inizino i festeggiamenti. Tieni sempre il cane a guinzaglio nei giorni "caldi", evita le zone potenzialmente a rischio.



- Non lasciare per alcun motivo gli animali incustoditi all'esterno, nemmeno se sono in gabbia, nemmeno su terrazzi e balconi o nel giardino recintato. Non tenere cani legati a catena, potrebbero strangolarsi. - Crea una zona tranquilla e sicura per il tuo amico a 4 zampe, lascia che sia lui a decidere dove. Aiuta a rendere il posto che il tuo cane o gatto sceglie il più possibile tranquillo e confortevole. Chiudi bene le finestre e le imposte, anche i bagliori improvvisi possono spaventare gli animali.



- Non isolarlo, non barricarlo o bloccarlo in una zona della casa, questo potrebbe avere risultati disastrosi. Lascia che sia libero di muoversi e di venirti vicino se e quando lo desidera.



- Sii più tollerante del solito nel caso in cui il cane ti lecchi o ti cerchi insistentemente. Alcuni studi hanno collegato atteggiamenti di cura all'aumento delle endorfine nel cervello, che aiutano ad alleviare lo stress.



- Dimostra un atteggiamento sereno, se il cane o il gatto ti cerca devi esserci per lui, proponigli qualche giochino o coccola ma senza insistere, non eccedere nelle rassicurazioni per non aumentare la sua preoccupazione.



- Se il tuo cane non è terrorizzato dai botti o se hai un cucciolo, nel momento in cui iniziano i fuochi fai cadere a sorpresa del cibo super squisito, ad ogni scoppio elargisci premi buonissimi con allegria. Questo è il momento prezioso in cui devi creare l'associazione "fuochi d'artificio = festone di cibo, evviva!".



- Cibi come uvetta, cioccolato, noci di macadamia, bevande alcoliche sono velenosi per cani e gatti, non lasciarli a portata di zampa. Le decorazioni dell'albero se ingerite possono essere letali per i nostri amici animali. La Stella di Natale, il Vischio e l'Agrifoglio sono velenosi per loro.



- Se l'animale scompare presenta immediatamente una denuncia di smarrimento alla Polizia Municipale, o altra Forza di polizia, avvisa il Servizio Veterinario pubblico e i canili della zona. (ANSA).